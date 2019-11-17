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  3. MSB: PKK-YPG'nin Rasulayn'da okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi

MSB: PKK-YPG'nin Rasulayn'da okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi

MSB: PKK-YPG'nin Rasulayn'da okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda kilise, hastane ve okulları karargâh ve mühimmat deposu haline getirerek büyük zarar veren terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'a bağlı Nukra köyündeki okulu da mevzi yaparak kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi" denildi.


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