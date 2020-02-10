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  3. MSB: PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

MSB: PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

MSB: PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı.”


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