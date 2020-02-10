MSB: PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı.”