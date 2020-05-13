MSB: PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu Doçka Uçaksavar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi." açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'ya ait bir mağaraya gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.