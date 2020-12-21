Sözleşmeli er alımına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen ilan yayınlandı. Savunma bakanlığından gönderilen ilan üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığına alımı gerçekleştirilecek olan sözleşmeli er personeli için başvuru süreci ve şartlarına ulaşabilirler. Peki MSB personel sözleşmeli er alımı başvuruları nasıl yapılır? Pertemin KKK sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir?

MSB Askeri Personel Alımı ilanına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına en az ilköğretim mezunu adaylar içerisinden Sözleşmeli Er alımı yapılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 yılı ihtiyacı kapsamında 2021 yılı kontenjanları ile Er alımı yapılacak. MSB Personel Temin adresi üzerinde yayımlanmış olan ilana göre ihtiyaca göre alım yapılaca olup başvuru süreci başlamıştır. Son başvuru tarihi belirtilmemiş olup kontenjanlar dolduğunda başvuru ekranı kapacaktır.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli Er alımı için adaylar başvurularına 21 Aralık 2020 tarihi ile başladı. Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir.

KİMLER SÖZLEŞMELİ ER İLANINA BAŞVURU YAPABİLECEK?

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı için adaylardan aranan genel şartlar;

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Mezuniyet Şartı: En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.

Yaş Şartı: Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlar veya Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar e 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar).

ASKERLİĞİNE DEVAM EDENLER NASIL BAŞVURU YAPACAK?

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak gereklidir. Söz konusu ek 2 aşağıdaki başvuru kılavuzunda yer almaktadır.

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI NE KADAR?

Sözleşmeli erler, çalıştıkları yere göre farklı maaş almaktadırlar. Sözleşmeli erlere 3500 ile 5000 TL arasında maaş almaktadır.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

İlk 4 yılı tamamlayan sözleşmeli erler, tazminatlarını alıp ayrılabilirler.