Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. 

Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Vartolu tüm gelirini bağışladı
Beren Saat'e dudak uçuklatan ücret! Bölüm başına...
Onur Büyütopçu'dan Seda Sayan itirazı
'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'
Polemik sürüyor: Medya maymunluğu yapma
<p>Güvenli Bölge ve Müşterek Hareket Merkezi görüşmelerinin ardından dün ilk somut adım atıldı. Suri

Hayalet İlçe Tel Abyad´daki Terör Mevzileri Görüntülendi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakın neresi... Bu fotoğraflar bu hafta çekildi

Aigai'de 1900 yıllık hayvan kemikleri bulundu