MSB paylaştı: Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor!

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi. "Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in bölgede "sevgi ve şefkatin pınarı olduğu" vurgusu yer alıyor.

AA