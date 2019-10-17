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  3. MSB paylaştı: Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor!

MSB paylaştı: Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor!

MSB paylaştı: Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in Tel Abyad'da halka yardım malzemesi dağıtımına ilişkin video paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesinde Mehmetçik'in, Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttığı görüntülere yer verildi. "Suriyeli kardeşlerimiz; korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in bölgede "sevgi ve şefkatin pınarı olduğu" vurgusu yer alıyor.

AA

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