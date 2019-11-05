Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7546
  • 6,3771
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatın SAS Timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, Su Altı Savunma timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.

Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
Hercai'nin yıldızından takdirlik hareket
Ünlü çiftin 9 aylık oğlundan halay şov!
Kerem Bürsin'den olay yaratan sözlerine yeni açıklama
Burcu Esmersoy'dan o ilişki hakkında ilk yorum
<p>Atatürk Baraj Göletinin sağ şeridi ‘yeşil’ renge büründü. İhbar üzerine barajda incelemede buluna

Atatürk Barajında Korkutan Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi