MSB, muvazzaf subay alımı başvuruları nasıl yapılır? TSK Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri subay alımı başvuru şartları nelerdir?

Subay olmak her Türk gencinin hayalidir. MSB'den subay alımı ile ilgili yapılan açıklama üzerine başvuru süreci ve şartları merak konusu oldu. Söz konusu bilindiği üzere subay olmanın 2 farklı yöntemi bulunur. İlki askeri lise sınavlarına girerek, ikincisi lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvuru da bulunarak subay olmaktır. Muvazzaf subay nasıl olunur? 2020 yılı şartları ve net maaşları, nedir? asker nasıl olunur, kadın subay olma şartları hakkında tüm sorulara devlet destekli olarak yanıt

Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı için muvazzaf subay alımı gerçekleştirecek. MSB subay alımı için başvurular 10 Aralık tarihine kadar devam edecek.

MSB tarafından TSK adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini için başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. Başvuru gerçekleştirebilmek için en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzda açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkekler istihdam edilebilecek.

EĞİTİMİ TAMAMLAYANLARA TEĞMEN RÜTBESİ

Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmeleri ardından, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.

Başvuru şartlarında başlıca olanlar şu şekilde (Daha ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz);

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar(01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle' butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)'deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2019 veya 2020 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)