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  3. MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'daki deprem sonrası Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; belirlenen yerlerde vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

 


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