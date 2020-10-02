MSB: "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından BM'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını tescil kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB, Libya ile Türkiye'nin 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerin olduğunu belirterek, "BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek.���� ���� — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2020