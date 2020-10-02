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  • MSB: "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz devam edecek"
02 Ekim 2020 Cuma 10:01 | Son Güncelleme:

MSB: "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz devam edecek"

MSB: "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz devam edecek"

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın BM tarafından tescil edildiğini belirterek, "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından BM'nin Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını tescil kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB, Libya ile Türkiye'nin 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerin olduğunu belirterek, "BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı. 

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Dizi bitti, arkadaşl

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