03 Ocak 2021 Pazar 16:29 | Son Güncelleme:
MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi
AA
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.
Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.
Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2021
Kars/Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından “Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri” başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ppc4X7iTAX