MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.