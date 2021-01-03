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  • MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi
03 Ocak 2021 Pazar 16:29 | Son Güncelleme:

MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi

MSB: Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" icra edildi
AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

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