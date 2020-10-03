MSB duyurdu: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Barbaros fırkateyni ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyerinin 1 Ekim'de Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS Roosevelt destroyeri, 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denildi.