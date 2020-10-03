03 Ekim 2020 Cumartesi 12:27 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ile ABD'ye ait destroyerin, Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Barbaros fırkateyni ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyerinin 1 Ekim'de Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS Roosevelt destroyeri, 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denildi.
TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IpTgMqgTU1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2020