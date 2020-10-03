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03 Ekim 2020 Cumartesi 12:27 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

MSB duyurdu: Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ile ABD'ye ait destroyerin, Karadeniz'de geçiş eğitimi yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Barbaros fırkateyni ile ABD'ye ait USS Roosevelt destroyerinin 1 Ekim'de Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS Roosevelt destroyeri, 1 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz'de geçiş eğitimleri icra etti" denildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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