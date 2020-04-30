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  3. MSB: İyon Denizi'ne düşen helikopteri kurtarma çalışması başlatıldı

MSB: İyon Denizi'ne düşen helikopteri kurtarma çalışması başlatıldı

MSB: İyon Denizi'ne düşen helikopteri kurtarma çalışması başlatıldı

MSB:'NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00‘de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ile İtalyan FASAN Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı'

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni'miz ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı" denildi.


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