08 Haziran 2020 Pazartesi 18:22 | Son Güncelleme:
MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. MSB: "İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:
"Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız