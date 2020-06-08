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  3. MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Haziran 2020 Pazartesi 18:22 | Son Güncelleme:

MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. MSB: "İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi." 
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MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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