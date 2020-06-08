MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Kahraman komandolarımız tarafından İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyon ile etkisiz hale getirildi."