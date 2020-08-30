30 Ağustos 2020 Pazar 17:38 | Son Güncelleme:
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre , Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" açıklamasında bulundu