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  3. MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
30 Ağustos 2020 Pazar 17:38 | Son Güncelleme:

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre , Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" açıklamasında bulundu

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