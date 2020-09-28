28 Eylül 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:
MSB: Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'tan güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.