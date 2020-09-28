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  • MSB: Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
28 Eylül 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:

MSB: Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'tan güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada,  Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

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