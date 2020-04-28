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  3. MSB: İdlib'deki M4 Karayolunda, 6'ıncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'deki M4 Karayolunda, 6'ıncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'deki M4 Karayolunda, 6'ıncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye-Rusya Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.


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