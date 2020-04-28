MSB: İdlib'deki M4 Karayolunda, 6'ıncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye-Rusya Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.