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  3. MSB: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu... Bölge ateş altında! 56 rejim askeri öldürüldü

MSB: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu... Bölge ateş altında! 56 rejim askeri öldürüldü

MSB: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu... Bölge ateş altında! 56 rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Rejim hedeflerinin ateş altına alındı, 56 rejim askeri imha edildi.

MSB: Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

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