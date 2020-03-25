Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4571
  • 7,0006
  • 318.91
  • 89063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Hudutlarımız içerisinde son 10 günde 3541 şahıs yakalandı

MSB: Hudutlarımız içerisinde son 10 günde 3541 şahıs yakalandı

MSB: Hudutlarımız içerisinde son 10 günde 3541 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahsın yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi" denildi.


Yaşlı adama zorla maske takan şahıs yakalandı!

Yaşlı adama zorla maske takan şahıs yakalandı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kaynatılan yumurtanın suyunu sakın dökmeyin

İlkeli duruşuyla dikkati çeken bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu