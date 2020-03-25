MSB: Hudutlarımız içerisinde son 10 günde 3541 şahıs yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahsın yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi" denildi.