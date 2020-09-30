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  • MSB, Hocalı Katliamı'nın görüntülerini paylaştı: "Ermenistan, bugün de masum sivilleri hedef almaktadır"
30 Eylül 2020 Çarşamba 12:10 | Son Güncelleme:

MSB, Hocalı Katliamı'nın görüntülerini paylaştı: "Ermenistan, bugün de masum sivilleri hedef almaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a Hocalı Katliamı'nın görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan hakkında şu açıklamalarda bulundu: 

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."
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