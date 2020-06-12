Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8318
  • 7,723
  • 381.984
  • 109871
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi' icra etti
12 Haziran 2020 Cuma 14:34 | Son Güncelleme:

MSB: Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi' icra etti

MSB: Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi' icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki harekât merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek amacıyla Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 'Açık Deniz Eğitimi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir. Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir’de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutası’nda görevlerini icra etmiştir. Açık Deniz Eğitimi’ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır. Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 kilometrelik) rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

Eğitimin Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'e doğru bin kilometre gidiş ve bin kilometre dönüş rotasında, uluslararası sularda ve hava sahasında icra edildiği belirtildi.

İmamoğlu'nun yeni gündemi belli oldu! 'Esnafımızın tansiyonu yükseldi'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sansür operasyonuna sert tepki
İstanbul Havalimanı'na üçüncü pist çalışmaları tamamlandı: 14 Haziran'da açılıyor
Fener'in yeni sezon bombası ortaya çıktı! Yönetim 2 gün önce ima etmişti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Ayasofya'da son durum ne?

Ayasofya'da son durum ne?

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru

Yeni Kömürhan Köprüsü'nde sona doğru

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Sur

Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmacılara sordu: Survivor'dan sonra ne yapacaklar?

Babalar Günü için 2020'nin en güzel hediye önerileri

Babalar Günü için 2020'nin en güzel hediye önerileri