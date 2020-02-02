MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda; 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

DHA