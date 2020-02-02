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  3. MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi

MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi

MSB: Harekat bölgesinde patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Bu kapsamda; 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP, komandolarımız tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

DHA


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