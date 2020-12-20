MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk’ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verd:

Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir.

Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz.

Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz...

Irak kuzeyindeki Hakurk’ta fedakârca görev yapan Kahramanlarımıza selam olsun

