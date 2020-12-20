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  • MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
20 Aralık 2020 Pazar 13:07 | Son Güncelleme:

MSB, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk’ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verd:

Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. 

 Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz.

 Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz... 

 Irak kuzeyindeki Hakurk’ta fedakârca görev yapan Kahramanlarımıza selam olsun

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