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  3. MSB: Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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