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  3. MSB, Hakkari'de yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi

MSB, Hakkari'de yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi

MSB, Hakkari'de yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari'de 12 Mayıs'ta üs bölgesinde faaliyet icra edilirken yaralanan askerin tüm müdahalelere rağmen bugün şehit olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çukurca'da 12 Mayıs 2020'de bir üs bölgesinde icra edilen faaliyet esnasında bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 18 Mayıs 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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