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  3. MSB: Gözlem noktalarımızın güvenliği tehlikeye girerse karşılık verilecektir

MSB: Gözlem noktalarımızın güvenliği tehlikeye girerse karşılık verilecektir

MSB: Gözlem noktalarımızın güvenliği tehlikeye girerse karşılık verilecektir

Milli Savunma Bakanlığı’ndan İdlib’de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin son dakika açıklaması geldi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir.

Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir.

 


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