MSB görüntüleri paylaştı: Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin mayın deposu bulundu

Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. TSK'nın Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP’lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. " ifadelerine yer verildi.

Bakanlık terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisinin görüntülerini paylaştı.