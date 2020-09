MSB görüntüleri paylaştı: NATO uçağına havada yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara dair video da yer aldı.

At the request of NATO, aerial refueling was provided over Romania by a Turkish Air Force KC-135R tanker aircraft to an E-3A AWACS aircraft that took off from Geilenkirchen to carry out its duty as a part of Assurance Measures. https://t.co/vHKlSaWHoL