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24 Eylül 2020 Perşembe 14:39 | Son Güncelleme:

MSB görüntüleri paylaştı: NATO uçağına havada yakıt ikmali

MSB görüntüleri paylaştı: NATO uçağına havada yakıt ikmali
AA

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara dair video da yer aldı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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