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  • MSB görüntüleri paylaştı... Doğu Akdeniz'de "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildi
26 Ekim 2020 Pazartesi 19:59 | Son Güncelleme:

MSB görüntüleri paylaştı... Doğu Akdeniz'de "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildi

MSB görüntüleri paylaştı... Doğu Akdeniz'de "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildi
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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