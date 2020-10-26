26 Ekim 2020 Pazartesi 19:59 | Son Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı... Doğu Akdeniz'de "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildi
AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücumbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri"nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı."
Paylaşımda eğitimlerle ilgili fotoğraflar da yer aldı.
Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz’de “Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri” icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/Ok8KOGDtIZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2020