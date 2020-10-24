24 Ekim 2020 Cumartesi 21:58 | Son Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı... ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."
14 kışlada, 2306 personelimiz ve 628 aracın katılımıyla icra edilen ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, NATO Gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildi.https://t.co/qoixX05AiF#MSB #TSK pic.twitter.com/ILmQQkMl9L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020
Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.