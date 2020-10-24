MSB görüntüleri paylaştı... ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

14 kışlada, 2306 personelimiz ve 628 aracın katılımıyla icra edilen ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, NATO Gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildi.https://t.co/qoixX05AiF#MSB #TSK pic.twitter.com/ILmQQkMl9L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020

Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.