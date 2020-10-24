MSB: Geçen ay yapılan operasyonlarda toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör operasyonları, personel alımları, İdlib'deki gelişmeler ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin bir dizi açıklamalar yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, geçen ay yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, sınır ötesinde 66 olmak üzere toplam 119 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca MSB, "15 Temmuz 2016’dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi" açıklamasında da bulundu.

MSB İdlib'deki gelişmelerle ilgili de "Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki haksız işgale son vermesi gerektiğini belirten MSB, "Barış ve istikrarın tesisi için Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli saldırıları sona erdirmelidir" dedi.