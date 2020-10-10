10 Ekim 2020 Cumartesi 12:55 | Son Güncelleme:
MSB'den "ateşkes" açıklaması: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işgalci Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işgalci Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi.
Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/e7PIgqVsde— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."