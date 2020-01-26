Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9448
  • 6,5556
  • 299.553
  • 122142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB, Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı

MSB, Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı

MSB, Elazığ ve Malatya depreminde yapılan çalışmaları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ ve Malatya'daki depremlerde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

 Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "devletimiz bir ve bütün olarak, bütün kurum ve kuruluşlarının gayretleriyle Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarını en kısa sürede saracaktır." ifadelerine yer verildi.

"#DevletMilletininYanında" etiketi kullanılan paylaşımda, depremden kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında kriz masaları oluşturulduğu bildirildi.

ANKA insansız hava uçağının, depremin ardından hasar tespit çalışmalarına katılarak müdahale edilecek yerleri belirlediğine işaret edildi.

Depreme müdahale edecek tüm kurum ve kuruluşların taleplerinin alındığı ve ihtiyaçlar belirlenerek planlamalar yapıldığı ifade edilerek, deprem sonrasında genel maksat helikopteri ile arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştığı ve yaralıların hastanelere tahliyesine katkı sağladığı kaydedildi. 

Ayrıca, TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Taburu'nun gerektiğinde Elazığ'a gidecek şekilde hazırlandığı, İnsanlı Keşif Uçağı'nın (IKU) da hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi aktarıldı. 

Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerine ulaştırılan 8 tır AFAD malzemesinin taşınmasına destek verildiği, biri ambulans uçak olmak üzere 9 nakliye uçağının, AFAD, Jandarma Arama-Kurtarma Timleri ve Sağlık Bakanlığından 184 personel ile 15 aracı Elazığ'a ulaştırdığı belirtildi.

(AA)


Sürpriz ikili: Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk!
Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı?
Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
Kubilay Aka şantajı affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı
'Bir kitapta harcanamam!'

24 saat sonra kucağında çocuğuyla kurtarıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Elazığ'da süren enkaz çalışmaları havadan görüntülendi

Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı