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  3. MSB: Düzce'de 174 vatandaşımız kurtarıldı

MSB: Düzce'de 174 vatandaşımız kurtarıldı

MSB: Düzce'de 174 vatandaşımız kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan sonucu mahsur kalan 174 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlı köylerde sel baskını ve heyelanlar sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi için TSK´ya ait helikopterlerle toplam 174 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalan Düzceli vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları devam ediyor."

DHA

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