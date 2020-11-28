28 Kasım 2020 Cumartesi 12:27 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
FETÖ'den yargılanan 3 kişi, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken İpsala/Edirne sınır hattında yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi."