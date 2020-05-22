MSB duyurdu: Yıl başından bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine 19 Mayıs sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan peş peşe kritik açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamada celp işlemlerine dair, "Sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak" ifadelerine yer verildi.

Celp işlemlerinin başlamasına ilişkin olarak ise, "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak." denildi.

FETÖ ile mücadele hakkında açıklama yapan MSB, "15 Temmuz 2016’dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK’dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor" ifadelerine yer verildi.