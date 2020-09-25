25 Eylül 2020 Cuma 09:34 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ test uçuşunda
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'un test uçuşlarını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesi Test Uçuşları, 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığı desteğiyle 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesi Test Uçuşları, 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığı desteğiyle 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ediyor.#MSB #TSK #HvKK pic.twitter.com/tSbCWRGJ3s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 25, 2020