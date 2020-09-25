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25 Eylül 2020 Cuma 09:34 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ test uçuşunda

MSB duyurdu: Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ test uçuşunda

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ'un test uçuşlarını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GÖKTUĞ Hava-Hava Füzesi Test Uçuşları, 101’inci Havada Yakıt İkmali Filo Komutanlığı desteğiyle 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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