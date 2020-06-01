01 Haziran 2020 Pazartesi 16:15 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: Terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde teröristlere ait mühimmatların imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.