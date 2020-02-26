Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1556
  • 6,6958
  • 323.911
  • 115171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB duyurdu... Terör örgütüne ağır darbe! Biri dağ kadrosundan

MSB duyurdu... Terör örgütüne ağır darbe! Biri dağ kadrosundan

MSB duyurdu... Terör örgütüne ağır darbe! Biri dağ kadrosundan

Milli Savunma Bakanlığından, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.


Beren yine kafaları karıştırdı: Kırıldım, bağışladım
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Aslı Samat'tan 'Hercai' itirafı: O sahne gerçek oldu!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
<p>İzmir’in Bayraklı ilçesinde Burak Gizeler yönetimindeki 35 ABP 590 plakalı motosiklet, saa

İzmir'de talihsiz kaza! Genç sürücü hayatını kaybetti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Korkutan uyarı! Koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Uzmanlar dikkat çekti! Düzensiz ve asimetrik benler riskli