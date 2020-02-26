MSB duyurdu... Terör örgütüne ağır darbe! Biri dağ kadrosundan
Milli Savunma Bakanlığından, Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Kandil dağ kadrosundaki sözde liderleri arasında yer aldığı kaydedildi.