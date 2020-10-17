MSB duyurdu... Sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.



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