17 Ekim 2020 Cumartesi 18:27 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu... Sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...