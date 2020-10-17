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17 Ekim 2020 Cumartesi 18:27 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu... Sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

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