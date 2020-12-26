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26 Aralık 2020 Cumartesi 18:50 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Saldırı girişimde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu... Saldırı girişimde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
AA

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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