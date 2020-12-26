26 Aralık 2020 Cumartesi 18:50 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu... Saldırı girişimde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
AA
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."