24 Eylül 2020 Perşembe 20:06 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu! Rasulayn'da bombalı terör saldırısı
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristlerin, biri çocuk iki sivil şahsı katlettiğini açıkladı.
Mili Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.