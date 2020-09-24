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24 Eylül 2020 Perşembe 20:06 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Rasulayn'da bombalı terör saldırısı

MSB duyurdu! Rasulayn'da bombalı terör saldırısı

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristlerin, biri çocuk iki sivil şahsı katlettiğini açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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