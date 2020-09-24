MSB duyurdu! Rasulayn'da bombalı terör saldırısı

Mili Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn'ın Tel Halaf meskun mahallinde bombalı araç patlatan PKK/YPG'li teröristler, biri çocuk iki sivil şahsı katletti. 12 sivilin de yaralandığı terör saldırısında yaralanan 2 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.