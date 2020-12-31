  • $7,4399
  • 9,1003
  • 453.356
  • 1476.72
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB duyurdu... PKK'lı teröristlere hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler
31 Aralık 2020 Perşembe 21:47 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... PKK'lı teröristlere hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu... PKK'lı teröristlere hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler
AA

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıl boyunca olduğu gibi 2020'nin son saatlerinde de terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. 

<p>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kı

2021 yılında çalışma hayatını neler ilgilendirecek?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılanla balık tuttu! Böyle av yöntemi ilk kez göreceksiniz

70 yıllık rüya gerçek oldu! İlk tüp hizmete açıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.