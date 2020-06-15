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  3. MSB duyurdu... Pençe-Kartal Operasyonu başladı!
15 Haziran 2020 Pazartesi 00:16 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

MSB duyurdu... Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Son Dakika Haberleri.. MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Kandil, Mahmur ve Sincar bölgelerinde belirlenen terör hedefleri F-16 savaş uçakları ve SİHA unsurları ile vuruluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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