MSB duyurdu... Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.

Kandil, Mahmur ve Sincar bölgelerinde belirlenen terör hedefleri F-16 savaş uçakları ve SİHA unsurları ile vuruluyor.



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