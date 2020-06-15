15 Haziran 2020 Pazartesi 00:16 | Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.
Kandil, Mahmur ve Sincar bölgelerinde belirlenen terör hedefleri F-16 savaş uçakları ve SİHA unsurları ile vuruluyor.
MSB duyurdu... Pençe-Kartal Operasyonu başladı!
Son Dakika Haberleri.. MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.
Kandil, Mahmur ve Sincar bölgelerinde belirlenen terör hedefleri F-16 savaş uçakları ve SİHA unsurları ile vuruluyor.
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