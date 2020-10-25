  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB duyurdu: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı tamamlandı
25 Ekim 2020 Pazar 19:12 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı tamamlandı

MSB duyurdu: NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığını açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi'nde icra edilen "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir yaklaşma sularında icra edilen NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığı belirtilerek, tatbikata katılan gemilerin Alsancak Limanı'na döndüğü bildirildi.

Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

<p>İstanbul Kağıthane'deki bir iş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri

Kağıthane'de 4 katlı iş merkezinde yangın çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.