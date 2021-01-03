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  • MSB duyurdu: "Libya Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri personeline eğitim veriyoruz"
03 Ocak 2021 Pazar 16:47 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: "Libya Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri personeline eğitim veriyoruz"

MSB duyurdu: "Libya Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri personeline eğitim veriyoruz"

Milli Savunma Bakanlığı, Libya Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi Tahrip Safhası” eğitimi verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi Tahrip Safhası” eğitimi veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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