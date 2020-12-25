MSB duyurdu... Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığından Kosova polisi ile ortak yol kontrolü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, 17-21 Aralık 2020 tarihleri arasında, KFOR Harekâtı (Kosova Gücü/Kosovo Force) kapsamında Kosova polisi ile ortak yol kontrolü yaptı. Ayrıca Kosova-Sırbistan sınırında bağımsız devriye faaliyetleri icra edildi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız, 17-21 Aralık 2020 tarihleri arasında, KFOR Harekâtı (Kosova Gücü/Kosovo Force) kapsamında Kosova polisi ile ortak yol kontrolü yaptı. Ayrıca Kosova-Sırbistan sınırında bağımsız devriye faaliyetleri icra edildi. pic.twitter.com/2MFnKZ3g8b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2020