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  • MSB duyurdu... Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığından Kosova polisi ile ortak yol kontrolü
25 Aralık 2020 Cuma 19:00 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığından Kosova polisi ile ortak yol kontrolü

MSB duyurdu... Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığından Kosova polisi ile ortak yol kontrolü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, KFOR Harekâtı (Kosova Gücü/Kosovo Force) kapsamında Kosova polisi ile ortak yol kontrolü yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, 17-21 Aralık 2020 tarihleri arasında, KFOR Harekâtı (Kosova Gücü/Kosovo Force) kapsamında Kosova polisi ile ortak yol kontrolü yaptı. Ayrıca Kosova-Sırbistan sınırında bağımsız devriye faaliyetleri icra edildi.

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