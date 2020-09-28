  • $7,8
  • 9,0993
  • 471.652
  • 1121.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB duyurdu... Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
28 Eylül 2020 Pazartesi 22:58 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!

MSB duyurdu... Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."
<p>Peki, ABD işgalci Ermenistan’a karşı tavır alacak mı? ABD Dağlık Karabağ sorununu nasıl gö

ABD basını işgalci Ermenistan'ın saldırılarını nasıl görüyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sevdiğini söyleme zamanı! 29 Eylül günlük burç yorumları

Osmaniye'de PKK'nın kullandığı sığınak imha edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.