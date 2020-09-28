28 Eylül 2020 Pazartesi 22:58 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu... Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."