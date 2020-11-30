MSB duyurdu: Kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladık

Son dakika haberine göre; MSB: Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.