30 Kasım 2020 Pazartesi 18:02 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu: Kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladık
Son Dakika Haberleri.. TSK'nın mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı.
Son dakika haberine göre; MSB: Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.