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14 Ekim 2020 Çarşamba 21:40 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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