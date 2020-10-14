14 Ekim 2020 Çarşamba 21:40 | Son Güncelleme:
MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."